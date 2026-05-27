Глава УВЗ заявил, что российские конструкторы создают «лучшие танки в мире»

Российские конструкторы работают с опережением по сравнению с западными коллегами. Об этом сообщил гендиректор концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) Александр Потапов на церемонии открытия монумента Юрию Максареву в Москве, пишет РИА Новости в среду, 27 мая.
По его словам, даже при высоких текущих показателях танкостроители не могут позволить себе замедляться. В качестве примера он привёл Южную Корею, которая за короткий срок стала одной из заметных сил на мировом рынке вооружений.
«Можно констатировать, что сегодня мы создаём лучшие танки в мире и делаем их в достаточном количестве. Однако мы постоянно совершенствуем машины, так как танк будущего будет играть решающую роль как самое мощное, защищённое и мобильное средство поражения», — добавил глава УВЗ.
Потапов также рассказал, что концерн работает над новыми платформами, но при этом базовое шасси танка Т‑90 сохраняет большой потенциал модернизации. На его основе уже созданы универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ) и боевая машина поддержки танков (БМПТ).
