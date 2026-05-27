Заболеваемость сифилисом и гонореей в Европе выросла до максимума

В Европе в 2024 году зафиксировали рекордный за более чем 10 лет рост заболеваемости сифилисом и гонореей. Об этом говорится в отчете Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), опубликованном 21 мая.
Эксперт в сфере международного здравоохранения Александр Шамарин в беседе с РИА Новости связал рост числа заболеваний с несколькими факторами. Среди них он назвал снижение уровня культуры, несоблюдение базовых правил гигиены и неконтролируемую иммиграцию.
По словам собеседника агентства, распространению инфекций, передающихся половым путем, также способствует отказ от средств контрацепции и изменение отношения общества к проституции и «свободной любви».
Шамарин заявил, что все это, по его мнению, ухудшает санитарно-эпидемиологическую ситуацию в европейских странах.
В отчете ECDC отмечается, что в 2024 году показатели по сифилису и гонорее стали самыми высокими за последние годы.
