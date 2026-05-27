Главные новости к утру 27 мая 2026 года

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что для вывода российских войск из Приднестровской Молдавской республики нужны подвижки в приднестровском урегулировании, а до этого еще далеко. Он отметил, что российские военные там выполняют миротворческие задачи и охраняют склады боеприпасов, оставшиеся еще с советских времен.