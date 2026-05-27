Главные новости к утру 27 мая 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 27 мая 2026.
Ракета ВСУ поразила здание Центробанка в Севастополе
Губернатор Михаил Развожаев сообщил о ночной атаке ВСУ на Севастополь. Ракета Storm Shadow попала в здание Южного управления Центрального банка, вызвав возгорание кровли. В соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы. Военные и мобильные огневые группы всю ночь отражали комбинированную атаку ВСУ.
Еврокомиссар призвал ЕС открыть арсеналы для нужд Украины
Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призвал страны ЕС задействовать собственные арсеналы для нужд Украины и отказаться от выпуска дорогостоящей высокотехнологичной техники, наращивание производства которой затруднено. Он заявил, что европейские государства должны перейти к более дешевым системам, пригодным для быстрого и крупносерийного производства.
Министр обороны Литвы предупредил о повторных атаках беспилотников
Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что страна столкнулась с «новой реальностью» из-за вторжения украинских беспилотных летательных аппаратов в ее воздушное пространство. Как уточнил глава ведомства, Литве необходимо быть готовой к повторным инцидентам с дронами с учетом сложной обстановки в регионе.
В МИД назвали условия вывода войск из ПМР
Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что для вывода российских войск из Приднестровской Молдавской республики нужны подвижки в приднестровском урегулировании, а до этого еще далеко. Он отметил, что российские военные там выполняют миротворческие задачи и охраняют склады боеприпасов, оставшиеся еще с советских времен.
Галицкий после начала СВО вывез три миллиарда рублей из России
Инвестор Александр Галицкий после начала спецоперации выводил полученную прибыль в Швейцарию и Турцию, а также снял 3 миллиарда рублей в российском банке наличными и вывез их в неизвестном направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные прокуратуры.