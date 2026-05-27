Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к утру 27 мая 2026 года

Последние новости за сегодня — 27 мая 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Диана Потапова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 27 мая 2026.

Ракета ВСУ поразила здание Центробанка в Севастополе

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Михаил Развожаев сообщил о ночной атаке ВСУ на Севастополь. Ракета Storm Shadow попала в здание Южного управления Центрального банка, вызвав возгорание кровли. В соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы. Военные и мобильные огневые группы всю ночь отражали комбинированную атаку ВСУ.

Еврокомиссар призвал ЕС открыть арсеналы для нужд Украины

Источник: Reuters

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призвал страны ЕС задействовать собственные арсеналы для нужд Украины и отказаться от выпуска дорогостоящей высокотехнологичной техники, наращивание производства которой затруднено. Он заявил, что европейские государства должны перейти к более дешевым системам, пригодным для быстрого и крупносерийного производства.

Министр обороны Литвы предупредил о повторных атаках беспилотников

Источник: BigHead/CC BY-SA 4.0|wikipedia

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что страна столкнулась с «новой реальностью» из-за вторжения украинских беспилотных летательных аппаратов в ее воздушное пространство. Как уточнил глава ведомства, Литве необходимо быть готовой к повторным инцидентам с дронами с учетом сложной обстановки в регионе.

В МИД назвали условия вывода войск из ПМР

Источник: AP 2024

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что для вывода российских войск из Приднестровской Молдавской республики нужны подвижки в приднестровском урегулировании, а до этого еще далеко. Он отметил, что российские военные там выполняют миротворческие задачи и охраняют склады боеприпасов, оставшиеся еще с советских времен.

Галицкий после начала СВО вывез три миллиарда рублей из России

Источник: РИА "Новости"

Инвестор Александр Галицкий после начала спецоперации выводил полученную прибыль в Швейцарию и Турцию, а также снял 3 миллиарда рублей в российском банке наличными и вывез их в неизвестном направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные прокуратуры.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше