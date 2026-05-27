Масло нижегородского производителя с признаками фальсификации нашли в магазинах

Во время исследования в мае 2026 года образцов Крестьянского масла и сметаны производства ООО «Белое дело» нижегородского производителя там обнаружили нарушения. В частности, в продуктах содержалась сорбиновая кислота, а также было выявлено несоответствие массовых долей метиловых эфиров кислот.