Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Минцифры обязало операторов передавать силовикам расширенный список данных

Минцифры расширило перечень сведений, которые операторы связи обязаны собирать и передавать правоохранительным органам. Соответствующий приказ был опубликован 22 мая, сообщает «Коммерсантъ».

Минцифры расширило перечень сведений, которые операторы связи обязаны собирать и передавать правоохранительным органам. Соответствующий приказ был опубликован 22 мая, сообщает «Коммерсантъ».

Документ дополняет требования к владельцам сетей связи и организаторам распространения информации при настройке оборудования для проведения оперативно-разыскных мероприятий.

Согласно новым требованиям, по запросам уполномоченных органов для поиска должны быть доступны паспортные и адресные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты и организационная информация.

Также приказ регламентирует технологический порядок передачи данных. По мнению экспертов, обновление требований связано с развитием технологий и расширением числа компаний, обязанных устанавливать специализированное оборудование контроля, передает издание.

Ранее в СМИ появилась информация, что по состоянию на четверг, 21 мая, Роскомнадзор оштрафовал 85 телекоммуникационных компаний за непредоставление сведений об IP-адресах своих абонентов. Позже Роскомнадзор опроверг сообщения о сборе IP-адресов пользователей операторов связи. В ведомстве заявили, что подобная информация не соответствует действительности.