СМИ: Минцифры обязало операторов передавать силовикам расширенный список данных

Минцифры расширило перечень сведений, которые операторы связи обязаны собирать и передавать правоохранительным органам. Соответствующий приказ был опубликован 22 мая, сообщает «Коммерсантъ».
Документ дополняет требования к владельцам сетей связи и организаторам распространения информации при настройке оборудования для проведения оперативно-разыскных мероприятий.
Согласно новым требованиям, по запросам уполномоченных органов для поиска должны быть доступны паспортные и адресные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты и организационная информация.
Также приказ регламентирует технологический порядок передачи данных. По мнению экспертов, обновление требований связано с развитием технологий и расширением числа компаний, обязанных устанавливать специализированное оборудование контроля, передает издание.
Ранее в СМИ появилась информация, что по состоянию на четверг, 21 мая, Роскомнадзор оштрафовал 85 телекоммуникационных компаний за непредоставление сведений об IP-адресах своих абонентов. Позже Роскомнадзор опроверг сообщения о сборе IP-адресов пользователей операторов связи. В ведомстве заявили, что подобная информация не соответствует действительности.