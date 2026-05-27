Хабаровский Соцфонд начинает приём заявлений на семейную выплату

С 1 июня Отделение СФР по Хабаровскому краю и ЕАО начинает прием заявлений на ежегодную семейную выплату. Родители с двумя и более детьми смогут получить часть налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который они уплатили в 2025 году, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Вернуть часть налогов, то есть получить ежегодную семейную выплату может каждый из родителей, у кого есть дети до 18 лет, а также студенты до 23 лет, которые учатся очно в вузе.
Право на выплату определяется с учетом оценки нуждаемости. Принцип тут такой. Доход на одного члена семьи не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума на человека, а имущество — установленные законом критерии.
— Основное условие при назначении новой выплаты — чтобы семья действительно нуждалась в поддержке. Поэтому будет комплексно оцениваться финансовое и имущественное положение семьи, по таким же правилам, какие действуют для единого пособия. При расчете среднедушевого дохода семьи учитывается заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, пособия, проценты по вкладам, доходы от продажи имущества, алименты, — сказала управляющий ОСФР по Хабаровскому краю и ЕАО Алёна Никулина.
Как рассчитывается выплата? Налог с доходов родителей в течение года удерживается полностью, а потом его пересчитывают по сниженной ставке 6% и возвращают полученную разницу.
Одним из обязательных условий является отсутствие задолженности по уплате алиментов. Тот, кто лишен родительских прав либо ограничен в них, к числу получателей выплаты тоже, естественно, не относится.
Еще одно обязательно требование — получатель семейной выплаты и дети должны быть гражданами Российской Федерации и постоянно жить в России.
Обратиться за выплатой можно, начиная с 1 июня до 1 октября, через «Госуслуги», в клиентских службах Социального фонда и МФЦ. Заявление будет рассмотрено в течение 10 рабочих дней.
Срок принятия решения может быть продлен на 20 рабочих дней, если в Соцфонд не поступили сведения, подтверждающие право на выплату.
Деньги будут перечислены единовременно, то есть на счет родителя поступит вся сумма сразу в течение пяти рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты. Получить её можно будет только на банковский счет или на карту. Через почту эти средства не доставляются.
Консультацию специалиста Отделения СФР по Хабаровскому краю и ЕАО можно получить по телефону единого контакт-центра: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный, региональная линия работает в пн. — чт. с 8:45 до 18:00, пт. с 9:00 до 17:00). Актуальные новости в социальных сетях: МАХ, Вконтакте, Одноклассники.