В Пермском крае число должников по алиментам с начала года превысило 800 человек

В Пермском крае по итогам первого квартала судебные приставы возбудили в отношении должников по алиментам 802 административных дела. После рассмотрения дел 694 должника привлекли к обязательным работам.
В пресс-службе краевого ГУФССП России дополнили, что от общественно полезного труда уклоняется около 30% правонарушителей. Своими действиями они усугубляют положение и несут дополнительную ответственность.
В Прикамье судебные приставы за 20225 год взыскали 2,5 млрд руб. алиментных платежей. По состоянию на начало этого года на исполнении находилось 16 138 исполнительных производств, включая 3 179 — в отношении женщин.
Ранее стало известно о более 1,6 тыс. жителях Прикамья, ушедших на СВО для закрытия долгов по алиментам. Военнослужащие оплачивают текущие платежи и погашают имеющиеся задолженности.