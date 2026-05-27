Два мешка рыбы «нашел» житель Амурска у реки

32-летнего мужчину задержали сотрудники уголовного розыска. В его машине обнаружили и изъяли 7 фрагментов рыбы семейства осетровых пород весом 69 кг 600 г. Задержанный сообщил, что нашел 2 мешка с рыбой на берегу реки Амур в районе села Ачан и планировал все съесть. Возбуждено уголовное дело. Рыбу поместили на ответственное хранение.