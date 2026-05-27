В Ленинском районе ЕАО водитель JAC T6 опрокинулся на трассе Биробиджан-Амурзет

Как сообщили в полиции ЕАО, за прошедшие сутки на территории области зарегистрировано три ДТП с материальным ущербом. Одно из них случилось около 10:30 на 155-м километре 945-го метра автодороги «Биробиджан-Амурзет». Водитель автомобиля JAC T6 выбрал скорость, не обеспечивающую постоянного контроля за транспортным средством. В результате мужчина допустил наезд на обочину со стороны встречного направления движения, где потерял контроль над машиной. Автомобиль опрокинулся прямо на проезжей части.