В Ленинском районе ЕАО водитель JAC T6 опрокинулся на трассе Биробиджан-Амурзет

В Ленинском районе Еврейской автономной области 26 мая 2026 года произошло дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием автомобиля. Водитель не справился с управлением на трассе Биробиджан-Амурзет. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в полиции ЕАО, за прошедшие сутки на территории области зарегистрировано три ДТП с материальным ущербом. Одно из них случилось около 10:30 на 155-м километре 945-го метра автодороги «Биробиджан-Амурзет». Водитель автомобиля JAC T6 выбрал скорость, не обеспечивающую постоянного контроля за транспортным средством. В результате мужчина допустил наезд на обочину со стороны встречного направления движения, где потерял контроль над машиной. Автомобиль опрокинулся прямо на проезжей части.
К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Транспортное средство получило механические повреждения. На место происшествия выезжали сотрудники Госавтоинспекции, которые зафиксировали все обстоятельства аварии. Им предстоит установить, что именно привело к потере управления — погодные условия, состояние дорожного полотна или невнимательность водителя.
Всего за прошедшие сутки сотрудниками ДПС области выявлено 44 нарушения правил дорожного движения. Полиция призывает водителей быть внимательными на дорогах, особенно на загородных трассах, где скоростной режим требует повышенной концентрации. Любое неосторожное движение может привести к серьёзным последствиям.
