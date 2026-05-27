Путин поздравил мусульман с Курбан-байрамом

Президент России Владимир Путин в среду, 27 мая, поздравил мусульман страны с Курбан-байрамом, отметив, что этот праздник обращает верующих к истокам ислама, а также призывает к милосердию и благочестию.
— Поздравляю мусульман России с Курбан-байрамом. Следуя заветам и многовековым традициям предков, вы широко отмечаете этот древний праздник, который обращает верующих к истокам ислама, призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию, — говорится в тексте телеграммы.
Российский лидер отметил участие мусульманских организаций в общественной и культурной жизни России и добавил, что они уделяют большое внимание укреплению семейных ценностей, воспитанию молодежи в духе патриотизма, реализации социально значимых образовательных и благотворительных инициатив.
По словам Путина, востребованная деятельность мусульман, направленная на поддержку защитников Отечества, а также их родственников и близких заслуживает глубокой признательности, передает сайт Кремля.
Для удобства верующих в Москве и Московской области организуют трансляции праздничных богослужений на телеканалах, официальных ресурсах религиозных организаций и в социальных сетях.