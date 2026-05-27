Жители Богородска пожаловались на сбой системы водоснабжения

Жалобы на городскую систему водоснабжения поступили от жителей Богородска. Об этом сообщается в сюжете программы «Кстати…».
По словам горожан, они вынуждены запоминать время, чтобы воспользоваться водой: утром и вечером ее нет. Также вода иногда доходит лишь до первых двух этажей.
Обращения в различные инстанции результатов не дали: нижегородцам постоянно называют разные причины. Ранее из-за весеннего паводка в Богородске был убавлен напор, поэтому в апреле жители также столкнулись с отсутствием воды в своих домах.
Новые перебои в городской администрации связывают с сезонностью: полив и заполнение емкостей бассейнов в частном секторе. Прорабатывается вопрос установки дополнительных насосов для подачи воды.
