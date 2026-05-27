Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Комсомольске-на-Амуре пенсионеру вернули более 1 млн рублей после обмана

Прокуратура добилась взыскания средств, переведённых под видом «инвестиций».

В Хабаровском крае прокуратура в судебном порядке защитила права 68-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре, пострадавшего от действий мошенников, — сообщает прокуратура Хабаровского края.

Весной 2025 года пенсионеру позвонили неизвестные и предложили «заработок» через инвестиции. Мужчина поверил в предложение и перевёл денежные средства на указанные счета.

Позже было установлено, что речь шла о мошеннической схеме. Для возврата средств прокуратура города Комсомольска-на-Амуре обратилась в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами с лица, на чей счёт поступили средства.

Суд удовлетворил требования прокурора. В пользу пенсионера взыскано более 1,02 млн рублей.

Прокуратура отмечает, что подобные иски позволяют не только привлекать к ответственности посредников мошеннических схем, но и реально возвращать похищенные деньги пострадавшим гражданам.