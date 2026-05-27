В Комсомольске-на-Амуре пенсионеру вернули более 1 млн рублей после обмана

В Хабаровском крае прокуратура в судебном порядке защитила права 68-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре, пострадавшего от действий мошенников, — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Весной 2025 года пенсионеру позвонили неизвестные и предложили «заработок» через инвестиции. Мужчина поверил в предложение и перевёл денежные средства на указанные счета.
Позже было установлено, что речь шла о мошеннической схеме. Для возврата средств прокуратура города Комсомольска-на-Амуре обратилась в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами с лица, на чей счёт поступили средства.
Суд удовлетворил требования прокурора. В пользу пенсионера взыскано более 1,02 млн рублей.
Прокуратура отмечает, что подобные иски позволяют не только привлекать к ответственности посредников мошеннических схем, но и реально возвращать похищенные деньги пострадавшим гражданам.