Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинский проект для ветеранов СВО признали лучшим в России

Центр занятости Челябинска получил гран-при всероссийского конкурса «Новая высота». Жюри высоко оценило проект «Вектор жизни — работа для СВОих», который помогает ветеранам спецоперации найти работу, пройти переобучение и адаптироваться к мирной жизни.

Источник: Сергей Сомсиков, пресс-служба АНО НАРК

В центре занятости участники СВО могут бесплатно пройти профориентацию и карьерное консультирование, освоить новые востребованные специальности в рамках нацпроекта «Кадры», а также получить помощь в составлении резюме и подготовке к собеседованию. Специалисты центра напрямую взаимодействуют с работодателями и помогают соискателям быстрее трудоустроиться.

Как отметили организаторы конкурса, челябинский проект стал одним из самых эффективных в стране по поддержке ветеранов.

Сейчас на Южном Урале для ветеранов СВО и действующих бойцов уже выделено почти три тысячи рабочих мест.

Ранее в Челябинске начали обучать специалистов для помощи семьям участников СВО.