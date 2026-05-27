Челябинский проект для ветеранов СВО признали лучшим в России

В центре занятости участники СВО могут бесплатно пройти профориентацию и карьерное консультирование, освоить новые востребованные специальности в рамках нацпроекта «Кадры», а также получить помощь в составлении резюме и подготовке к собеседованию. Специалисты центра напрямую взаимодействуют с работодателями и помогают соискателям быстрее трудоустроиться.
Как отметили организаторы конкурса, челябинский проект стал одним из самых эффективных в стране по поддержке ветеранов.
Сейчас на Южном Урале для ветеранов СВО и действующих бойцов уже выделено почти три тысячи рабочих мест.
Ранее в Челябинске начали обучать специалистов для помощи семьям участников СВО.