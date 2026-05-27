Туристку с примотанными к ногам 58 живыми черепахами задержали в аэропорту Китая

Туристку задержали в аэропорту Китая с 58 живыми черепахами, привязанными к её бёдрам, Об этом сообщает издание Need To Know.
Инцидент произошел в начале мая. Женщина пыталась въехать в Шэньчжэнь из Гонконга. Таможенники остановили её, когда та проходила через один из пропускных пунктов. Они заметили подозрительные предметы, спрятанные под её платьем. При осмотре также они почувствовали сильный запах животных.
Внутри колготок женщины сотрудники обнаружили 59 черепах. Гуандунский институт судебной оценки Пэнхай идентифицировал 43 рептилий как черепах Германа, а оставшиеся 15 — как красноногих черепах.
Оба вида включены в Приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Рептилии были переданы в Управление планирования и природных ресурсов Шэньчжэня для дальнейшего ухода.
Туристка была задержана за контрабанду 58 живых черепах, дело передано в таможенные органы по борьбе с контрабандой для дальнейшего расследования.
