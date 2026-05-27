От микросхемы — к мировым рынкам. В Прикамье развивают промсотрудничество

Пермский край — регион с сильной промышленностью. Продукция местных предприятий востребована по всей России и в других странах мира. «Единая Россия» активно поддерживает развитие международного промышленного сотрудничества и расширение технологического партнёрства.
Технология из Перми.
На первый взгляд — обычная небольшая плата размером со спичечный коробок. Но на ней — сотни крошечных резисторов, транзисторов и конденсаторов. За тем, чтобы каждая деталь оказалась точно на своём месте, отвечает оператор линии поверхностного монтажа Никита Пичкалёв. Работа требует максимальной точности. Несмотря на высокую автоматизацию, производство спутниковых терминалов всё равно невозможно без человеческого контроля.
«Процесс очень увлекательный. И самое главное — я вижу огромный потенциал. Не только внутри страны, но и в международной кооперации и продажах. Такие приборы сегодня нужны во всём мире», — рассказывает Никита.
Речь идёт о пермской компании «ГалилеоСкай», которая разрабатывает умные трекеры для мониторинга транспорта и стационарных объектов. Технологию придумали в Перми, а используют сегодня далеко за пределами России.
«Поставки идут не только в страны Евразийского экономического союза, но и на дальнее зарубежье, например, в Бразилию, Мексику, Перу, Индонезию», — отмечает начальник производства Дмитрий Гуреев.
И это далеко не единичный пример. Сегодня Пермский край ведёт внешнеторговую деятельность со 124 странами мира, а продукция предприятий региона поставляется в 112 государств. В международной промышленной кооперации участвуют более 600 компаний Прикамья. В регионе производят продукцию, без которой сложно представить современную промышленность: титан, минеральные удобрения, кабельную продукцию, оборудование для энергетики, нефтехимии и машиностроения.
Развитие регионов.
За каждым промышленным успехом — не только технологии, но и люди. Инженеры, тестировщики, разработчики, рабочие. Именно они делают Прикамье одним из ключевых индустриальных центров страны.
Неслучайно именно Пермь уже во второй раз становится площадкой заседания Комиссии Генерального совета «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
На заседании обсудили развитие внешних связей российских регионов, в том числе с использованием возможностей партийной, парламентской и общественной дипломатии.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил символичность проведения в Прикамье мероприятия по вопросам евразийской безопасности и подчеркнул, что регион обладает мощным промышленным потенциалом и развитой экономикой.
Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщал, что развитию промышленности и инноваций будет посвящён отдельный раздел новой Народной программы партии. Для регионов это означает новые рынки сбыта, создание рабочих мест, рост налоговых поступлений, развитие производств и повышение качества жизни людей.
История пермской компании «ГалилеоСкай» — лишь один пример того, как разработки пермских предприятий становятся востребованными по всему миру. И именно такие сверхтехнологичные проекты сегодня формируют образ современного Пермского края — региона сильной промышленности, передовых технологий и реальных возможностей для людей.