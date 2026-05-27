В Ленинградском зоопарке в субботу отметят День выдры

В субботу, 30 мая, Ленинградский зоопарк присоединится к глобальной акции и проведёт праздник, посвящённый Дню выдры. Для посетителей подготовили насыщенную программу, которая позволит познакомиться с этими удивительными хищниками и их соседями по планете.
В течение дня с 12:00 до 16:00 на нескольких площадках зоопарка будут проходить познавательные лекции. Гости смогут увидеть речную выдру в зале Лектория, бразильскую — в павильоне «Тропический дом», а также познакомиться с капской, белогорлой и азиатской бескоготной выдрами. Кроме того, на первом этаже павильона «Экзотариум» будет представлен калан. В это же время для всех желающих будут работать творческие мастер-классы и мультимедийная викторина «Секреты выдры и её соседей».
Особое внимание стоит уделить маршрутной игре-квесту «Филворд от выдры». Маршрутный лист для участия можно получить только до 15:30. Также в программе запланировано два показательных кормления речных выдр в их вольере — в 14:00 и 15:15. Участие во всех праздничных мероприятиях бесплатное при наличии входного билета в зоопарк.