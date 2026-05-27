Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Программу по борьбе с сахарным диабетом запустили в Нижегородской области

Ее планируют реализовывать до 2030 года.

Источник: Нижегородская правда

В Нижегородской области утвердили региональную программу «Борьба с сахарным диабетом» 21 мая. Ее реализуют в регионе до 2030 года. Постановление об этом опубликовали на портале официального опубликования правовых актов.

За последние пять лет смертность от сахарного диабета в Нижегородской области выросла на 10,9%, что составило 993 человека за прошлый год.

Цель новой программы — своевременное обнаружение и лечение сахарного диабета, а также его профилактика среди населения. Кроме того, регион подготовит новые высококвалифицированные кадры для медорганизаций и привлечет к работе специалистов и врачей-эндокринологов амбулаторно-поликлинической службы.

В рамках проекта улучшат материально-техническую базу учреждений, где проходит лечение пациентов с сахарным диабетом. Более того, в текущем году в регионе появится два кабинета «Школа для детей с сахарным диабетом и их родителей», а к 2030 году будет увеличено число кабинетов «Диабетическая стопа».

Ожидается, что новая программа позволит поместить как можно больше пациентов с сахарным диабетом под диспансерное наблюдение — их число должно увеличиться до 85% к 2030 году. При этом доля пациентов, нуждающихся в ампутации, может уменьшиться до 30%, а диабетиков со слепотой и тех, кому требуется заместительная почечная терапия, — до 0,63%.

Ранее на сайте pravda-nn.ru эксперт Маликов рассказал, в каких продуктах содержится скрытый сахар.