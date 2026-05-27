Программу по борьбе с сахарным диабетом запустили в Нижегородской области

В Нижегородской области утвердили региональную программу «Борьба с сахарным диабетом» 21 мая. Ее реализуют в регионе до 2030 года. Постановление об этом опубликовали на портале официального опубликования правовых актов.
За последние пять лет смертность от сахарного диабета в Нижегородской области выросла на 10,9%, что составило 993 человека за прошлый год.
Цель новой программы — своевременное обнаружение и лечение сахарного диабета, а также его профилактика среди населения. Кроме того, регион подготовит новые высококвалифицированные кадры для медорганизаций и привлечет к работе специалистов и врачей-эндокринологов амбулаторно-поликлинической службы.
В рамках проекта улучшат материально-техническую базу учреждений, где проходит лечение пациентов с сахарным диабетом. Более того, в текущем году в регионе появится два кабинета «Школа для детей с сахарным диабетом и их родителей», а к 2030 году будет увеличено число кабинетов «Диабетическая стопа».
Ожидается, что новая программа позволит поместить как можно больше пациентов с сахарным диабетом под диспансерное наблюдение — их число должно увеличиться до 85% к 2030 году. При этом доля пациентов, нуждающихся в ампутации, может уменьшиться до 30%, а диабетиков со слепотой и тех, кому требуется заместительная почечная терапия, — до 0,63%.
