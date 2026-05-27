Артем Чекалин заявил, что у него нет жалоб на условия в СИЗО «Бутырка»

Бывший муж Лерчек Артем Чекалин не жалуется на условия содержания в СИЗО «Бутырка». Об этом «Пятому каналу» сообщил его адвокат Константин Третьяков.
«Нареканий по условиям содержания нет», — заявил защитник. Чекалин осуждён на семь лет колонии за незаконный вывод 251 миллиона рублей в ОАЭ с использованием подложных документов.
Дело было возбуждено в 2024 году. Фигурантами, помимо Чекалина, стали сама Лерчек и их партнёр Роман Вишняк. По версии следствия, деньги выводились на счета нерезидентов в Объединённых Арабских Эмиратах.
С Валерии Чекалиной в марте 2026 года сняли домашний арест, заменив его запретом определённых действий. Блогерша сейчас проходит лечение от рака желудка четвёртой стадии. Ранее сообщалось, что она продала недостроенный дом почти за 1 млрд рублей.