В Пермском крае мужчина забрал чужие колёса, решив, что их выбросят

Потерпевший обратился в полицию, оценив ущерб в 21 300 рублей. Подозреваемого нашли быстро — им оказался владелец соседнего гаража. На вопрос, зачем он это сделал, мужчина ответил, что колёса показались ему старыми и ржавыми, он подумал, что их собираются выбросить. Похищенное он вернул и извинился. В суде мужчина и его представитель попросили прекратить дело за примирением сторон. Чайковский городской суд пошёл навстречу. Уголовное дело прекращено, постановление вступило в силу.