В Пермском крае мужчина забрал чужие колёса, решив, что их выбросят

Мужчина из Чайковского забрал чужие колёса, потому что подумал, что их выкинут, сообщили в Пермском краевом суде.
Инцидент произошёл осенью 2025 года. Пенсионер с сыном приехали в гаражный кооператив менять резину. Снятые колёса с дисками вынесли на улицу и положили у входа. Дверь оставили открытой и периодически выглядывали — всё было на месте. Но во время очередной проверки колёс не обнаружили. Свидетель рассказал, что видел, как мужчина укатывал их в соседний гараж.
Потерпевший обратился в полицию, оценив ущерб в 21 300 рублей. Подозреваемого нашли быстро — им оказался владелец соседнего гаража. На вопрос, зачем он это сделал, мужчина ответил, что колёса показались ему старыми и ржавыми, он подумал, что их собираются выбросить. Похищенное он вернул и извинился. В суде мужчина и его представитель попросили прекратить дело за примирением сторон. Чайковский городской суд пошёл навстречу. Уголовное дело прекращено, постановление вступило в силу.
