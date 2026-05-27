В центре Москвы открыли движение транспорта около мечетей

«Временные ограничения сняты. Движение открыто на улицах Дурова, Мещанская, Щепкина и Гиляровского, в переулках Выползовом и Капельском», — говорится в сообщении.
26 и 27 мая в Москве проходит традиционный исламский праздник Курбан-байрам.
МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. В Москве сняли ограничения движения, которые вводили у мечетей на время праздничной молитвы в честь Курбан-байрама. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.
