В ВОЗ назвали число выявленных случаев заражения хантавирусом после вспышки на MV Hondius

После того, как испанские власти сообщили о новом случае заражения хантавирусом, общее число выявленных заражений вспышки на MV Hondius составляет 13 человек. Об этом в соцсети Х сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.