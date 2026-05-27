Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ВОЗ назвали число выявленных случаев заражения хантавирусом после вспышки на MV Hondius

ВОЗ: число заражений хантавирусом после вспышки на MV Hondius выросло до 13.

Источник: Комсомольская правда

После того, как испанские власти сообщили о новом случае заражения хантавирусом, общее число выявленных заражений вспышки на MV Hondius составляет 13 человек. Об этом в соцсети Х сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Испания сообщила о новом случае заболевания среди пассажиров, находящихся на карантине, в результате чего общее число заболевших достигло 13», — написал глава организации.

По его словам, ситуация с хантавирусом оценивается как стабильная — со 2 мая о смертельных случаях не сообщалось.

Ранее выяснилось, что хантавирус вместе с сибирской язвой, птичьим гриппом и африканской чумой свиней исследовали в биолабораториях на Украине. Это подтверждают официальные документы США.

Академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко отметил, что процесс создания вакцины от хантавируса по всем необходимым стандартам займёт несколько лет.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше