После того, как испанские власти сообщили о новом случае заражения хантавирусом, общее число выявленных заражений вспышки на MV Hondius составляет 13 человек. Об этом в соцсети Х сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Испания сообщила о новом случае заболевания среди пассажиров, находящихся на карантине, в результате чего общее число заболевших достигло 13», — написал глава организации.
По его словам, ситуация с хантавирусом оценивается как стабильная — со 2 мая о смертельных случаях не сообщалось.
Ранее выяснилось, что хантавирус вместе с сибирской язвой, птичьим гриппом и африканской чумой свиней исследовали в биолабораториях на Украине. Это подтверждают официальные документы США.
Академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко отметил, что процесс создания вакцины от хантавируса по всем необходимым стандартам займёт несколько лет.