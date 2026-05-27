Bild: В ХДС обсуждают сценарий замены Мерца на нового канцлера

Руководство Христианско-демократического союза (ХДС) обсуждают сценарий замены Фридриха Мерца другим политиком на посту канцлера Германии. Об этом в среду, 27 мая, сообщила газета Bild со ссылкой на осведомленные источники.

По данным журналистов, о такой возможности говорят как члены руководящих органов ХДС, так и известные деятели партии. Дискуссии ведут преимущественно в узком кругу — в чатах в небольших группах. Христианские демократы, которые обсуждают сценарий замены Мерца, опасаются последствий для себя, если информация появится в СМИ.

Нового главу немецкого правительства может избрать Бундестаг в случае «конструктивного вотума недоверия», который выражается в избрании преемника действующему канцлеру большинством голосов членов парламента. При этом для процедуры не нужно проводить досрочные выборы — Мерцу будет необходимо подать прошение об отставке, а президент Германии предложит Бундестагу нового кандидата.

17 мая СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер может уйти в отставку и передать свой пост мэру Манчестера Энди Бернхэму. Журналисты подчеркнули, что ведущие лейбористы Анджела Рейнер и Эд Милибэнд готовы поддержать Бернхэма в случае, если он станет членом парламента.

ХДС/ХСС в Германии: кто одержал победу на парламентских выборах 2025 года
Германия уже многие годы считается одной из сильнейших стран Евросоюза. Но в последние годы в стране назрел политический кризис, приведший к досрочным выборам в парламент. В статье разбираем одного из участников голосования, блок ХДС/ХСС в Германии: выяснили, как он относится к России и как собирается влиять на положение дел в ФРГ.
