Bild: В ХДС обсуждают сценарий замены Мерца на нового канцлера

Руководство Христианско-демократического союза (ХДС) обсуждают сценарий замены Фридриха Мерца другим политиком на посту канцлера Германии. Об этом в среду, 27 мая, сообщила газета Bild со ссылкой на осведомленные источники.
По данным журналистов, о такой возможности говорят как члены руководящих органов ХДС, так и известные деятели партии. Дискуссии ведут преимущественно в узком кругу — в чатах в небольших группах. Христианские демократы, которые обсуждают сценарий замены Мерца, опасаются последствий для себя, если информация появится в СМИ.
Нового главу немецкого правительства может избрать Бундестаг в случае «конструктивного вотума недоверия», который выражается в избрании преемника действующему канцлеру большинством голосов членов парламента. При этом для процедуры не нужно проводить досрочные выборы — Мерцу будет необходимо подать прошение об отставке, а президент Германии предложит Бундестагу нового кандидата.
