На ремонт кровли областного историко-художественного музея выделяют 41,9 млн рублей

Финансирование рассчитано на два года.

В Калининградском областном историко-художественном музее планируют отремонтировать кровлю. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

Помимо капитального ремонта кровли, предусмотрены огнезащитная обработка металлических конструкций кровли и чердачного перекрытия, молниезащита. Полный объём финансового обеспечения — 41 929 787 рублей. Финансирование рассчитано на два года. Порядка 13,5 млн планируют освоить в 2026 году, 28,4 млн — в 2027-м. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Калининградский областной историко-художественный музей расположен в здании бывшего кёнигсбергского «Штадтхалле» (городского зала), признанного объектом культурного наследия регионального значения. Оно было построено по проекту берлинского архитектора Рихарда Зееля и открыто 17 марта 1912 года. В августе 1944 года здание серьёзно пострадало при налёте английской авиации на Кёнигсберг. На восстановление потребовалось около десяти лет.

В 2023 году учреждение заключило контракт на ремонт фасада за 24,5 млн рублей. 94 млн выделили на ремонт третьего этажа, ещё 36 млн — на архитектурную подсветку. В 2025 году на ремонт ливневой канализации, системы дренажа, подвала и цокольного этажа здания музея выделяли 14,7 млн рублей, на ремонт выставочного зала № 12 — порядка 13,9 млн.