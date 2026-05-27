На ремонт кровли областного историко-художественного музея выделяют 41,9 млн рублей

В Калининградском областном историко-художественном музее планируют отремонтировать кровлю. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.
Помимо капитального ремонта кровли, предусмотрены огнезащитная обработка металлических конструкций кровли и чердачного перекрытия, молниезащита. Полный объём финансового обеспечения — 41 929 787 рублей. Финансирование рассчитано на два года. Порядка 13,5 млн планируют освоить в 2026 году, 28,4 млн — в 2027-м. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.
Калининградский областной историко-художественный музей расположен в здании бывшего кёнигсбергского «Штадтхалле» (городского зала), признанного объектом культурного наследия регионального значения. Оно было построено по проекту берлинского архитектора Рихарда Зееля и открыто 17 марта 1912 года. В августе 1944 года здание серьёзно пострадало при налёте английской авиации на Кёнигсберг. На восстановление потребовалось около десяти лет.
В 2023 году учреждение заключило контракт на ремонт фасада за 24,5 млн рублей. 94 млн выделили на ремонт третьего этажа, ещё 36 млн — на архитектурную подсветку. В 2025 году на ремонт ливневой канализации, системы дренажа, подвала и цокольного этажа здания музея выделяли 14,7 млн рублей, на ремонт выставочного зала № 12 — порядка 13,9 млн.