Ученые нашли в какао и винограде вещество для улучшения памяти

Ученые из Университета Кюсю в Японии выяснили, что вещества, содержащиеся в какао, винограде, корице и ряде других растительных продуктов, могут положительно влиять на память и работу мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Agricultural and Food Chemistry.
Речь идет о природном флавоноиде процианидине C1, или PC1. Ранее ученые уже замечали его полезное влияние на организм, однако до сих пор не было понятно, как именно он воздействует на мозг.
В новом исследовании специалисты изучали влияние PC1 на нейроны и когнитивные функции у мышей. Они проверяли память животных, работу клеток мозга и молекулярные процессы после употребления вещества.
Исследование показало, что PC1 способен улучшать рабочую память и когнитивные способности. Ученые связали этот эффект с повышением уровня молекулы микроРНК miR-181a-5p.
Также выяснилось, что флавоноид активирует специальный рецептор, запускающий цепочку процессов, связанных с белком BDNF. Этот белок играет важную роль в обучении, памяти и работе нейронов.
Чтобы проверить механизм действия, ученые заблокировали выработку микроРНК у части животных. После этого положительное влияние вещества на гиппокамп — область мозга, связанную с памятью, — почти исчезло.
Авторы работы заявили, что им удалось обнаружить новый механизм, через который питание может влиять на работу мозга. При этом они подчеркнули, что исследование пока проводилось только на животных.
По мнению ученых, продукты с высоким содержанием PC1 потенциально могут помогать поддерживать когнитивное здоровье и замедлять возрастные изменения мозга, однако этот эффект еще необходимо подтвердить в исследованиях с участием людей.
Читайте также: Заболеваемость сифилисом и гонореей в Европе выросла до максимума.