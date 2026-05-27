Нижегородцы рассказали, кто больше всего их раздражает на дорогах

Нижегородские автомобилисты рассказали, кого они больше всего не любят на дорогах. Соответствующий опрос провел «Дром», в нем поучаствовали свыше девяти тысяч нижегородцев.
В антитоп-3 попали самокатчики, мотоциклисты и велосипедисты. Водители автомобилей признались, что их нелюбовь к этим трем категориям участников движения связана с нарушением ПДД. Так, самокатчиков назвали «подростками без инстинкта самосохранения», велосипедистов — «медленными черепахами», а мотоциклистов — «гоняющими между рядов и по разделительным полосам хамами». Особую ненависть вызывают питбайкеры и мопедисты.
При этом это не относится к истинным байкерам, которые едут в потоке, не пытаются никого обогнать в междурядье, встать на дыбы, а также имеют нормальные глушители и показывают поворотники.
Что касается водителей СИМ, автомобилисты не хотели бы видеть их на дорогах, так как они лавируют между людьми, не знают правил ПДД и ездят против хода на дороге с односторонним движением.
