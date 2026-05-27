В Красноярске при поддержке РУСАЛа пройдет фестиваль кукольных театров «Сибирь. TERRA MAGICA»

В Красноярске с 30 мая по 3 июня пройдет IV Межрегиональный фестиваль-конкурс театров кукол Урала, Сибири и Дальнего Востока «Сибирь. TERRA MAGICA».
Фестиваль проходит при поддержке РУСАЛа и является одним из значимых событий в культурной жизни Сибири, объединяя театральные коллективы, профессиональное сообщество и зрителей разных возрастов.
В этом году участниками фестиваля станут 12 театральных коллективов из Омска, Владивостока, Екатеринбурга, Кемерово, Хабаровска, Сургута, Кургана и Челябинска. Также будут представлены международные проекты из Ирана, Китая и Монголии. В программе спектакли для разных возрастов — от детских постановок до спектаклей для взрослой аудитории. Помимо конкурсной программы, гостей фестиваля ждут лекции, мастер-классы, творческие встречи, обсуждения спектаклей с профессиональным сообществом и специальные проекты для детей.
Ежегодная поддержка со стороны РУСАЛа помогает сохранять и развивать крупные культурные инициативы в Красноярске, расширять возможности для творческого обмена и делать значимые культурные события доступными для широкой аудитории.
«Для РУСАЛа важно, чтобы города, где живут и работают наши сотрудники, были не только комфортными, но и наполненными яркими событиями. Такие фестивали помогают людям открывать для себя что-то новое, проводить время вместе и делают культурную жизнь более насыщенной. Поэтому мы поддерживаем проекты, которые объединяют людей и создают особую атмосферу в городах», — отметила директор департамента региональных проектов РУСАЛа Елена Южакова.
Открытие фестиваля состоится 30 мая в 12:00 в музейном центре «Площадь Мира» (пр. Мира, 1) «, — сообщают организаторы фестиваля. Оценивать работы участников будут профессиональные критики, искусствоведы и лауреаты национальной театральной премии “Золотая маска”.