Правила застройки изменят в Солонцах и Дрокино

В правила землепользования и застройки Солонцов и Дрокино внесут изменения. Публичные слушания стартуют в Солонцовском сельсовете Емельяновского района, сообщает департамент градостроительства Красноярска.
Документ нужно привести в соответствие с новой редакцией генплана, который утвердили еще в сентябре 2025 года. С 1 января полномочия по утверждению правил перешли к администрации Красноярска.
«Сейчас необходимо узнать мнение жителей сельсовета. Но обращу внимание ещё раз — проект подготовлен на основании действующего генплана. Если, например, в генплане зона сельскохозяйственного назначения, то изменить её на жилую зону не представляется возможным. Это будет противоречить законодательству», — рассказала руководитель управления архитектуры — главный архитектор города Юлия Соловарова.
Жители смогут внести свои предложения с 4 по 10 июня. Сделать это можно двумя способами: лично на собраниях 8 июня в Доме культуры Солонцов и 9 июня в Доме культуры Дрокино либо онлайн — отправив письмо или электронный документ на адрес archi@admkrsk.ru.
Все предложения рассмотрит специальная комиссия, ее рекомендации опубликуют 24 июня на сайте мэрии.
