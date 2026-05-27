Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правила застройки изменят в Солонцах и Дрокино

В правила землепользования и застройки Солонцов и Дрокино внесут изменения.

В правила землепользования и застройки Солонцов и Дрокино внесут изменения. Публичные слушания стартуют в Солонцовском сельсовете Емельяновского района, сообщает департамент градостроительства Красноярска.

Документ нужно привести в соответствие с новой редакцией генплана, который утвердили еще в сентябре 2025 года. С 1 января полномочия по утверждению правил перешли к администрации Красноярска.

«Сейчас необходимо узнать мнение жителей сельсовета. Но обращу внимание ещё раз — проект подготовлен на основании действующего генплана. Если, например, в генплане зона сельскохозяйственного назначения, то изменить её на жилую зону не представляется возможным. Это будет противоречить законодательству», — рассказала руководитель управления архитектуры — главный архитектор города Юлия Соловарова.

Жители смогут внести свои предложения с 4 по 10 июня. Сделать это можно двумя способами: лично на собраниях 8 июня в Доме культуры Солонцов и 9 июня в Доме культуры Дрокино либо онлайн — отправив письмо или электронный документ на адрес archi@admkrsk.ru.

Все предложения рассмотрит специальная комиссия, ее рекомендации опубликуют 24 июня на сайте мэрии.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.