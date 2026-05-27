Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области сняли карантин, связанный с массовой смертью скота

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил, что режим карантина, который ранее действовал в регионе для борьбы с очагами пастереллеза, снят во всех населенных пунктах, за исключением одного.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил, что режим карантина, который ранее действовал в регионе для борьбы с очагами пастереллеза, снят во всех населенных пунктах, за исключением одного.

«Можно утверждать, что практически везде (в поселениях карантин отменен — прим. ред.). Лишь в Новоключах Купинского района ограничения частично сохраняются. Причина в том, что одна местная жительница, владелица личного подсобного хозяйства, расположенного в центре села, отказывается проводить на своем участке обязательные дезинфекционные мероприятия», — заявил губернатор в ходе прямого эфира на телеканале ОТС.

Травников пояснил, что для выполнения законных требований пришлось принуждать собственницу через суд и службу судебных приставов. «Все необходимые процедуры уже завершены, и, надеюсь, на этой неделе этот вопрос будет окончательно урегулирован», — подчеркнул он.

«Во всех селах карантин отменен, то есть теперь разрешено перемещение скота и продукции, а также заготовка кормов. Примерно через три месяца — 90 дней после того, как будут подтверждены все отрицательные результаты анализов и проб почвы, — появится возможность приобретать животных для восстановления хозяйства. Мы уже принимаем предварительные заявки от жителей этих сел», — добавил глава региона.

В России расширят перечень данных, доступных для силовиков.