Летние каникулы под контролем: МВД запускает масштабные рейды

Летние каникулы в Казахстане пройдут под усиленным контролем полиции. Уже в июне по всей стране стартует масштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» — правоохранители будут проверять транспорт, который перевозит детей, а также следить за водителями на дорогах, передает DKNews.kz.
Параллельно МВД запускает ночные рейды, проверки лагерей и усиливает меры безопасности возле школ.
О новых мерах на заседании Правительства рассказал министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов.
Что будут проверять летом.
Главный акцент — безопасность детей во время каникул. Полицейские намерены тщательно обследовать автобусы, которые используются для организованных поездок школьников: проверят техническое состояние транспорта, документы и соблюдение правил перевозки.
Кроме того, в июне и июле по всей республике пройдет ОПМ «Дети в ночном городе». Во время рейдов полиция будет искать подростков, находящихся ночью на улице без сопровождения взрослых, а также проверять магазины, где несовершеннолетним могут продавать алкоголь и сигареты.
В МВД считают, что летом рисков становится больше — дети чаще остаются без контроля, больше времени проводят на улице и активнее пользуются транспортом.
Школьникам уже напомнили о «закладках» и ночных прогулках.
Перед каникулами в школах по всей стране провели специальные занятия по безопасности. Детям рассказывали о правилах поведения на дорогах, ответственности за участие в распространении наркотиков и запрете находиться ночью вне дома без взрослых.
Отдельное внимание уделили так называемым «трудным подросткам» — с ними полиция продолжает профилактическую работу.
Лагеря приравняли к объектам с повышенными требованиями.
Одно из самых заметных изменений этого года касается детских лагерей. Теперь они официально относятся к объектам дополнительного образования и подпадают под категорию объектов УТО.
Это означает, что требования к безопасности там станут значительно жестче. МВД намерено проверять персонал лагерей, а также сопровождать организованные перевозки детей.
«Введены новые требования — детские лагеря отнесены к объектам дополнительного образования. Стали подпадать в категорию объектов УТО. Акиматам необходимо в кратчайшие сроки включить их в территориальные перечни. В свою очередь, МВД обеспечит проверку персонала лагерей, сопровождение организованных перевозок детей», — отметил министр.
Полиция уже готовится к 1 сентября.
Несмотря на начало каникул, МВД параллельно начало подготовку к новому учебному году. Полицейские обследуют территории возле школ и проверяют дорожную инфраструктуру.
По итогам проверок уже выявлена необходимость установки дополнительных знаков, пешеходных переходов и других элементов безопасности возле учебных заведений.
Этим летом власти делают ставку на жесткий контроль — от школьных автобусов до ночных улиц. И, судя по масштабам проверок, каникулы-2026 станут одними из самых контролируемых за последние годы.