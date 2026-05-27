18-летнюю астанчанку наказали после фотосессии на памятнике Майлину

Видео, снятое на Аллее писателей в Астане, вызвало широкий резонанс в соцсетях. На кадрах девушка позирует для фотосъемки, забравшись на памятник казахскому писателю Беимбету Майлину. Пользователи раскритиковали поступок, посчитав его проявлением неуважения к исторической личности и общественному месту.
После распространения ролика полицейские установили личность девушки. Ею оказалась 18-летняя жительница Астаны. Ее доставили в управление полиции района «Байконыр».
В полиции сообщили, что девушку привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Материалы по делу направлены в суд.
Правоохранители напомнили, что подобные действия в отношении памятников и объектов культурного наследия недопустимы.
Также в полиции подчеркнули, что умышленное повреждение памятников и объектов культуры может расцениваться как вандализм и повлечь ответственность, в том числе уголовную.