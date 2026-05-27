В АКОРТ заявили, что впускной образ в 2026 году можно собрать от 1,4 тыс. рублей

В 2026 году выпускной наряд для девушки можно приобрести в торговых сетях за 1,4 тысячи рублей, а для юноши — за 2,7 тысячи рублей. Об этом заявил Станислав Богданов, председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ), в интервью ТАСС.
По его словам, полный праздничный комплект можно собрать по доступной цене. Для девушки образ из платья и туфель по минимальной стоимости обойдётся примерно в 1,4 тысячи рублей: платье — от 800 рублей, туфли — от 600 рублей. Юношам комплект из брюк, рубашки и классических ботинок будет стоить от 2730 рублей. Если добавить жилет или классический пиджак, то стоимость увеличится примерно на 1100 рублей за жилет и на 1740 рублей за пиджак.
Цветы являются важной частью выпускного образа. В конце мая монобукеты из маттиол, роз или хризантем можно приобрести от 450 рублей.
Богданов отметил, что в преддверии последнего звонка и выпускных вечеров подростки всё чаще выбирают вещи, которые можно носить не только в этот вечер, но и после праздника. Девушки-подростки по-прежнему отдают предпочтение платьям, но также проявляют интерес к более универсальным предметам гардероба: юбкам, костюмам и жакетам. В обуви они выбирают модели, которые одновременно нарядные и удобные.
