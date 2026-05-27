Появились новые билеты на Российско-Китайские игры на 28 мая в Калининградской области

Посетить можно состязания в Калининграде, Зеленоградске, Светлом.

Появились дополнительные билеты на спортивные состязания X Российско-Китайских молодежных летних игр, которые пройдут 28 мая в регионе. Об этом сообщает минспорта региона.

Желающие могут оформить бесплатные контрамарки на ряд мероприятий:

— бадминтон. ФОК «Атлант» (Светлый), начало поединков в 09:00;

— борьба. «Автотор Арена», начало выступлений в 11:00;

— пляжный волейбол. Зеленоградск, Центр пляжных видов спорта в ФОК «Янтарь» (ул. Тургенева 9б), начало матчей в 15:00 и 17:00;

— волейбол. Дворец спорта «Янтарный», начало матчей в 16:00 и 18:30;

— ушу. «Автотор Арена», начало поединков в 17:00.

Билеты можно оформить по ссылке. Организаторы отмечают, что если страница с билетами не загружается, необходимо зайти в «Яндекс. Браузер» и войти на сайт через него.

