Робототехнические комплексы «Импульс» подтвердили эффективность в зоне СВО

Универсальные наземные робототехнические комплексы «Импульс», созданные при участии госкорпорации Ростех, подтвердили свою эффективность в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили ТАСС в Ростехе.
В госкорпорации уточнили, что в настоящее время для выполнения боевых и специальных задач применяются несколько модификаций изделий. В частности, на передовой используются роботы огневой поддержки «Импульс БМ-А» с автоматическими гранатометами АГС-30 или АГС-17, а также роботы-логисты «Импульс-М».
Как писал KP.RU, в начале мая глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле о новом БПЛА «Скальпель», который всегда попадает в цель с любого ракурса благодаря своим X-образным крыльям. Чемезов назвал беспилотник уникальным.