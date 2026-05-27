Утром 27 мая в центре Ростова пропало электричество из‑за аварии

Утром 27 мая в центре Ростова произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщили в компании «Донэнерго».
Инцидент зафиксирован в 07:14: произошло технологическое нарушение в сети 6 кВ. Без электроснабжения частично остались потребители на следующих улицах: Филимоновская, Лермонтовская, Островского, Красноармейская.
Энергетики планируют восстановить подачу электричества в течение трёх часов. В «Донэнерго» уточнили, что свет могут включить без предварительного оповещения.
