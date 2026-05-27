В Упорове Тюменской области завершают строительство очистных сооружений

Строительство канализационно-очистных сооружений (КОС) ведется в селе Упорово Тюменской области по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации Упоровского муниципального района.
Подрядчики уже завершили основные технологические этапы: частично проведены пусконаладочные работы оборудования на станции очистки сточных вод и проложены сети водоотведения. Коммуникации готовы к эксплуатации. На территории продолжают проводить благоустройство. Параллельно там восстанавливают тротуары и улицы.
«КОС обеспечит надежную и современную очистку сточных вод, что существенно повысит экологическую безопасность и улучшит качество жизни жителей Упорова. Благодаря новым очистным сооружениям мы сможем значительно снизить антропогенную нагрузку на местные водоемы и почву — это прямой вклад в оздоровление экологической среды нашего региона», — подчеркнул заместитель главы Упоровского муниципального округа по вопросам ЖКХ и строительства Александр Тимофеев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.