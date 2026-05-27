За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 45 раз, подтверждена гибель человека

В частности, за помощью к медикам обратилась женщина, получившая минно-взрывную травму от детонации дрона в Грайвороне 24 мая. Ее отпустили на амбулаторное лечение. Также в больницу поступили два фельдшера бригады скорой помощи, которые пострадали от удара FPV-дрона по машине на участке автодороги Борисовка — Головчино Борисовского округа 19 мая. Их госпитализировали.