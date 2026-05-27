Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 45 раз, подтверждена гибель человека

За минувшие сутки ВСУ нанесли 45 ударов по Белгородской области. В результате никто не пострадал, однако была подтверждена гибель мирного жителя в Белгородском округе 25 мая. Также в больницы обратились три человека. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

За минувшие сутки ВСУ нанесли 45 ударов по Белгородской области. В результате никто не пострадал, однако была подтверждена гибель мирного жителя в Белгородском округе 25 мая. Также в больницы обратились три человека. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

В частности, за помощью к медикам обратилась женщина, получившая минно-взрывную травму от детонации дрона в Грайвороне 24 мая. Ее отпустили на амбулаторное лечение. Также в больницу поступили два фельдшера бригады скорой помощи, которые пострадали от удара FPV-дрона по машине на участке автодороги Борисовка — Головчино Борисовского округа 19 мая. Их госпитализировали.

Как уточнил господин Шуваев, атакам подверглись семь округов: Белгородский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Корочанский, Краснояружский и Шебекинский. ВСУ произвели один артиллерийский обстрел. Расчеты противовоздушной обороны и задействованные подразделения сбили и подавили 17 беспилотников.

Сутками ранее ВСУ нанесли по Белгородской области 62 удара. В результате пострадал один человек: женщина получила ранения при детонации беспилотника в поселке Дубовое Белгородского округа. Госпитализация ей не потребовалась.

Узнать больше по теме
Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
Читать дальше