Мультсериал из Комсомольска признали лучшим на международном фестивале

Мультсериал «Абдукция» (12+), созданный студией «Зелёные Камнеежки» из Комсомольска-на-Амуре, получил награду IV Воронежского международного анимационного фестиваля «МультПрактика», — сообщает Президентский фонд культурных инициатив.
Проект победил в номинации «Лучший сериал». Награду вручили режиссёру Анастасии Бондаренко во время церемонии подведения итогов фестиваля, на который в этом году поступило более четырёх тысяч заявок из 110 стран мира.
Над сериалом команда работала более двух лет. К созданию проекта, помимо комсомольских мультипликаторов, привлекались специалисты из разных регионов страны. Первый сезон вышел в 2025 году на онлайн платформе.
«Абдукция» — мистический анимационный сериал о двух школьниках из вымышленного Амурграда, которые расследуют паранормальные явления и пытаются найти следы пришельцев.
Фестиваль «МультПрактика» в этом году объединил конкурсную, образовательную, внеконкурсную и деловую программы. В конкурс вошли 160 фильмов из 34 стран.
Главный приз фестиваля получил российский анимационный фильм «Жил-был тигр» режиссёров Марины Верик и Дмитрия Мосягина.