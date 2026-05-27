В Хабаровске узкие дворы доверят новым мини-мусоровозам

В Хабаровске представили 22 новых мусоровоза, которые в ближайшие дни начнут работать на улицах города и района имени Лазо, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Новая техника поступила региональному оператору «РегСтройКом» по федеральной программе льготного лизинга. В краевом министерстве ЖКХ отметили, что это крупнейшее обновление парка спецтехники среди регионов Дальнего Востока.
По словам генерального директора компании Павла Горяйнова, значительная часть действующего автопарка уже сильно изношена, при этом объёмы мусора продолжают расти. В пиковые месяцы объём твёрдых коммунальных отходов достигает 23 тысяч тонн, а ежедневно на полигоны вывозится до 700 тонн мусора.
В состав новой партии вошли три крупных мусоровоза МАЗ с задней загрузкой, 17 средних машин различной комплектации и два компактных КАМАЗа. Последние предназначены для работы в историческом центре Хабаровска, где техника часто сталкивается с узкими проездами и плотной застройкой.
На закупку техники направили 318 млн рублей. В правительстве края подчеркнули, что обновление проводится в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», реализуемого по поручению Президента России Владимира Путина.