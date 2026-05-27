В Чеченском педуниверситете студенты освоили навыки предпринимательства

Участниками образовательного интенсива «Стартапус: город проектов» стали 240 студентов Чеченского государственного педагогического университета (ЧГПУ). Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в мэрии города Грозного.
Под руководством опытных наставников студенты разбирали типы рынков, критерии оценки технологических стартапов и современные механизмы привлечения инвестиций. Кульминацией программы стал полный цикл создания проекта — от генерации идеи до защиты презентации перед экспертным жюри. Такой формат позволил участникам проверить жизнеспособность своих продуктов и отработать навыки убеждения в условиях, максимально приближенных к реальным рыночным.
«За два дня через тренинг прошло 240 студентов, и это отличный показатель вовлеченности. Нам было важно, чтобы каждый участник почувствовал себя создателем, а не наблюдателем. Студенты ЧГПУ доказали, что умеют быстро учиться, договариваться и генерировать идеи, которые имеют потенциал для реального бизнеса», — отметила эксперт Национальной технологической инициативы и куратор акселератора Южного федерального университета SBS Татьяна Калашникова.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.