Аферисты добрались до дачников: раскрыта новая мошенническая схема с фальшивыми штрафами

Гаврилов: аферисты стали рассылать фальшивые уведомления владельцам дач.

Источник: Комсомольская правда

Владельцы дачных участков столкнулись с новой мошеннической схемой — рассылкой фальшивых уведомлений о штрафах. Их запугивают якобы нарушением земельного законодательства. Об этом предупредил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов в беседе с РИА Новости.

По словам депутата, схема рассчитана на эмоциональную реакцию получателя. Человеку приходит сообщение о якобы выявленном нарушении, к которому прилагается ссылка для оплаты штрафа со скидкой.

«По этой ссылке перехватывается доступ к личному кабинету на “Госуслугах”», — заявил Гаврилов.

Как пояснил чиновник, для проверки подлинности сообщения нужно убедиться, проводилось ли в отношении участка контрольное мероприятие. Эти сведения публикуются в едином реестре ЕРКНМ. Если участок там не фигурирует, а постановление пришло, значит, это фальсификация. При сомнениях можно обратиться лично в территориальное управление Росреестра или позвонить по номерам с официального сайта ведомства. На обжалование отводится 10 дней с момента получения документа.

Если ссылка уже была открыта и данные введены, Гаврилов рекомендует сразу сменить пароль на «Госуслугах», отозвать активные сессии. После этого проверить все привязанные счета и подать заявление в полицию. Депутат напомнил, что законный штраф за нарушение земельного законодательства оформляется исключительно постановлением о назначении административной ответственности.

Ранее в МВД рассказали, что мошенники для обмана россиян начали использовать ИИ-модели. С помощью них они меняют свой голос.