Аферисты добрались до дачников: раскрыта новая мошенническая схема с фальшивыми штрафами

Как пояснил чиновник, для проверки подлинности сообщения нужно убедиться, проводилось ли в отношении участка контрольное мероприятие. Эти сведения публикуются в едином реестре ЕРКНМ. Если участок там не фигурирует, а постановление пришло, значит, это фальсификация. При сомнениях можно обратиться лично в территориальное управление Росреестра или позвонить по номерам с официального сайта ведомства. На обжалование отводится 10 дней с момента получения документа.