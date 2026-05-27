В Дагестане обновят две дороги к мемориалам Великой Отечественной войны

Одна из них ведет к селу Мегеб, где родились Герои Советского Союза Магомед Гамзатов и Магомед Гаджиев.

Участки дорог «Подъезд от автодороги Гуниб — Кумух к селу Мегеб» и Мамраш — Ташкапур — Араканский мост ремонтируют в Республике Дагестан по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Они ведут к мемориалам Великой Отечественной войны, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Первая дорога ведет к селу Мегеб, где родились Герои Советского Союза Магомед Гамзатов и Магомед Гаджиев. Там находится мемориал «Аллея Героев» — архитектурный ансамбль, увековечивший память павших в годы Великой Отечественной войны и в зоне СВО. На участке дороги уже выполнены земляные работы, расширение проезжей части, модернизация водоотведения и укладка нового асфальта. Оставшиеся 3 км планируют сдать в эксплуатацию в конце сентября.

Дорога Мамраш — Ташкапур — Араканский мост ведет к селу Ашага-Архит. Там находится мемориальный комплекс, посвященный советским солдатам и офицерам, павшим в Великой Отечественной войне. На участке уже уложили выравнивающий слой и новое покрытие из мелкозернистой щебеночной асфальтобетонной смеси. Кроме того, ведутся работы по устройству металлических труб, примыканий и пересечений.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше