Хабаровским архитекторам предлагают создать новый дизайн вышек для связи

Федеральный оператор связи совместно с архитектурным клубом A-House в рамках конкурса фестиваля A-Fest предложит архитектурным бюро спроектировать новый дизайн опор базовых станций, который должен изменить их восприятие в городской среде. Концепцию победителя планируется реализовать в 2027 году в Москве и далее масштабировать на другие города.
Сегодня вышки базовых станций — привычный элемент современного города, без них невозможна повседневная жизнь людей, работа транспорта, городской и цифровой инфраструктуры. При этом оборудование связи иногда устанавливается без учета окружающей среды и архитектуры. Инициатива оператора направлена на поиск и реализацию такого решения, которое сочетало бы не только функциональность, технологичность и возможность запуска сетей 5G, но и гармонично бы встроилось в городской ландшафт.
Для достижения этой цели, компания и архитектурный клуб запускают творческий конкурс, нацеленный на создание нового облика опор базовых станций. Его итоги будут представлены публике осенью 2026 года на специальной выставке.
К участию приглашаются российские и зарубежные архитектурные бюро, в том числе региональные проектные организации. Прием заявок продлится с 19 мая по 14 июня 2026 года включительно.
Оценка работ будет проводиться экспертным жюри, в состав которого войдут представители архитектурного сообщества, строительной отрасли и МТС. Ключевые критерии: соответствие техническим требованиям к размещению оборудования, архитектурная выразительность, конструктивная логика, реализуемость и экономическая эффективность.
Итоги конкурса будут подведены осенью 2026 года. Ознакомиться с положением о конкурсе и подать заявку можно на официальном сайте ahouseproject.com/mts