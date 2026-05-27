В приморском Музее Арсеньева появился новый директор после ухода Виктора Шалая

В Музее-заповеднике истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева во Владивостоке новый директор — Анна Синявина. Ее представил коллективу глава департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Иван Лыкошин. Об этом сообщила пресс-служба Музея Арсеньева.

Источник: Российская газета

По словам Ивана Лыкошина, Минкультуры полностью поддержит все начинания нового директора и коллектива. В министерстве уверены, что Музей Арсеньева останется флагманом музейной жизни Приморья. Анна Синявина поблагодарила Минкультуры РФ за оказанное доверие и подчеркнула, что поставленные перед музеем задачи будут выполнены.

Известно, что Синявина — коренная дальневосточница, она родилась в поселке Чегдомын на севере Хабаровского края. Окончила Тихоокеанский государственный университет по специальности «Архитектура» и Дальневосточный институт управления — филиал РАНХИГС при президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Больше 10 лет работала в управлении Минкультуры РФ по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. Имеет чин государственного советника Российской Федерации 1 класса, отмечена благодарностью Министра культуры РФ.

Напомним, что Виктор Шалай ушел с поста директора Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева в конце апреля этого года. Он возглавлял учреждение почти 15 лет и был освобожден от должности по решению работодателя — Минкультуры РФ.