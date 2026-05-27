В приморском Музее Арсеньева появился новый директор после ухода Виктора Шалая

Известно, что Синявина — коренная дальневосточница, она родилась в поселке Чегдомын на севере Хабаровского края. Окончила Тихоокеанский государственный университет по специальности «Архитектура» и Дальневосточный институт управления — филиал РАНХИГС при президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление». Больше 10 лет работала в управлении Минкультуры РФ по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. Имеет чин государственного советника Российской Федерации 1 класса, отмечена благодарностью Министра культуры РФ.