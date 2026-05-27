В Красноярске впервые провели родственную трансплантацию почки

В красноярской краевой клинической больнице успешно выполнена первая в истории учреждения трансплантация почки от родственного донора. Операция прошла без осложнений, и в настоящее время и донор, и реципиент чувствуют себя хорошо, рассказали в больнице.
Пациентом стал 51-летний мужчина с диагнозом «сахарный диабет». Он в течение трёх лет страдал от почечной недостаточности и был вынужден проходить гемодиализ (около 12 часов в неделю). Донором для него выступила 43-летняя сестра по матери.
— Краевая трансплантология стартовала в 2014 году с пересадки трупной почки. В 2019 году мы успешно пересадили долю печени от сына к матери. Трансплантацию же родственной почки провели только сейчас. Это плановое вмешательство, которое позволяет максимально тщательно подготовить обоих пациентов, — рассказал Михаил Фирсов, врач-уролог краевой клинической больницы, к.м.н., главный внештатный трансплантолог минздрава Красноярского края.
Он отметил, что родственная трансплантация безопаснее для донорского органа. Это связано с тем, что от момента изъятия почки до пересадки реципиенту проходит минимальное количество времени (донор и реципиент находятся одновременно в соседних операционных). Также лучшие генетические совпадения между родственниками влияют на выживаемость и функциональность донорского органа. Так, при родственной трансплантации они на 15% выше через год после операции, и на 25% — через пять лет.
На сегодняшний день донор выписана из больницы в удовлетворительном состоянии. Её брат, реципиент, готовится к выписке в ближайшее время.