Число выявленных случаев хантавируса после вспышки на MV Hondius выросло до 13

В Испании выявили еще один случай заражения хантавирусом, связанный со вспышкой заболевания на круизном лайнере MV Hondius. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
— Испания сообщила о новом случае заболевания среди пассажиров, находящихся на карантине, в результате чего общее число заболевших достигло 13, — написал он в Х.
Гебрейесус отметил, что ситуация остается стабильной, а с 2 мая, когда ВОЗ впервые сообщила о вспышке, новых случаев смерти зарегистрировано не было.
Хантавирусы, передающиеся от мелких млекопитающих, в тяжелых случаях могут вызывать поражение легких, сердечную недостаточность и геморрагическую лихорадку. Подробнее о том, что это за вирус, насколько он опасен и как проявляется, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
Швейцарские ученые выяснили, что редкий и опасный андский штамм хантавируса способен сохраняться в сперме человека на протяжении почти шести лет и потенциально передаваться половым путем. На основании изучения случая 55-летнего мужчины, перенесшего инфекцию в 2020 году, было установлено, что вирус полностью исчез из его крови, мочи и дыхательных путей, но следы хантавируса обнаруживались в сперме даже через 71 месяц после заражения.