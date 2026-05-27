На Солнце произошли вспышки высшего балла: подробности

На обратной стороне Солнца произошли несколько вспышек высшего балла Х. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).
Как отмечает лаборатория, на видимой стороне Солнца наблюдаются группы пятен, вышедшие к Земле. При этом спокойствие на обращенной к Земле стороне Солнца компенсируется активностью на его обратной стороне. Произошло уже четыре вспышки высшего балла X.
«В целом, происходящее не очень обидно, так как мощные взрывы сейчас по сути способны создать лишь не менее мощные магнитные бури почти без шансов увидеть полярные сияния», — говорится в сообщении.
В Лаборатории солнечной астрономии также подчеркнули, что до конца мая ожидается зеленый геомагнитный прогноз.
Ранее сайт KP.RU писал, что Солнце ударило по Земле с обратной стороны. На звезде продолжается сейсмическая активность. В связи с этим в окрестностях Земли происходит умеренный радиационный шторм.