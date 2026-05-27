Адаптация к вузу. Как облегчить переход от школьной жизни к студенческой

У выпускников пермских школ горячая пора — впереди госэкзамены. Сразу после ЕГЭ и ОГЭ вчерашним школьникам предстоит выбрать профессию, вуз. А дальше — шаг в новую взрослую жизнь, студенчество. Переход от школьных правил к вузовским не всем даётся легко. Как его облегчить, рассказал декан механико-технологического факультета Пермского национального исследовательского политехнического университета Михаил Песин.
Смена коллектива.
Михаил Майоров, perm.aif.ru: Михаил Владимирович, что ждёт сегодняшних выпускников через несколько месяцев?
Михаил Песин: В первую очередь — разрыв привычных социальных связей и новое окружение. В вузе не будет школьных друзей и знакомых. В Перми два десятка вузов, в каждом множество факультетов и отделений, формат ЕГЭ позволяет рассчитывать на поступление в вузы других регионов. Выбор так велик, что шансы оказаться в одной студенческой группе с одноклассником стремятся к нулю. Школьный коллектив меняется на студенческую среду с иными правилами взаимодействия. Интеграция в новую социальную группу — дело непростое, надо выстраивать новые социальные связи.
— В прошлом останутся и школьные учителя.
— Учитель в школе занимает особое место в мироощущении детей и подростков. Бывает, ребята относятся к педагогам, как к родителям, если видят с их стороны внимание и уважение. Учителя порой готовы на что-то закрывать глаза, давать поблажки. В вузе таких отношений точно не будет. От студента требуется больше самостоятельности. Надо самому планировать время выполнения заданий и проявлять больше инициативы без подсказки от старших. В школе учителя могут звонить родителям с предупреждением, что их ребёнок рискует получить двойку за четверть или прогуливает уроки. В вузе преподаватель просто зафиксирует прогул и выведет заслуженную оценку. В вузе с неуспевающим студентом, который не заинтересован получить знания на занятиях, не приходит на консультации к преподавателям, не выполняет правила внутреннего распорядка, долго возиться не будут.
— Адаптацию осложняет больший объём учебной нагрузки?
— Конечно. В вузе не уроки, а пары длительностью 80−90 минут. Учебный год разбит не на четверти, а на два семестра. По каждой дисциплине предусмотрен либо зачёт, либо экзамен, в некоторых случаях это курсовая работа или отчёт по практике. Это тоже требует привыкания. Многие первокурсники не до конца понимают, где и какую информацию о своей учёбе они могут получить, какие требования к ним предъявляются, что и когда они должны делать. Замкнуться в себе будет худшим решением в такой ситуации. Разговаривайте, общайтесь, спрашивайте однокурсников, старосту группы, наставников со старших курсов, преподавателей, кураторов академических групп, сотрудников деканатов, подписывайтесь на вузовские каналы и паблики в соцсетях. Всё это поможет втянуться в студенческую жизнь и избежать серьёзных проблем на этапе вхождения в студенческую жизнь.
— Вузы бросают дело на самотёк? Не справился первокурсник — отчислили его и забыли.
— За все вузы не скажу, но во многих академиях, университетах, институтах интенсивность работы с первокурсниками в сентябре достаточно высока. Лучше всего, когда применяют традиционные, проверенные временем мероприятия внеучебной деятельности и патриотического воспитания. В Пермском Политехе на механико-технологическом факультете, например, в начале учебного года проводят интенсивную подготовку к университетскому конкурсу «Дебют» и неизменно популярный среди студентов-первокурсников туристический слёт, который взяли на вооружении и другие факультеты. Это хорошая возможность других посмотреть и себя показать, перезнакомиться с товарищами по учёбе, кураторами групп, преподавателями, деканом и его заместителями. Туристический слёт мы проводим в начале сентября. В программе турслёта могут быть бег, стрельба из пневматической винтовки, командные конкурсы, разведение костра, приготовление еды, установка палатки. Совместный труд и общие усилия в достижении цели лучше всего объединяют в коллектив.
— Михаил Владимирович, вы учились в Политехе. Довелось самому в студенческие годы участвовать в подобных мероприятиях?
— Я играл в команде КВН и благодарен ребятам и Людмиле Агалаковой, художественному руководителю нашей команды. Было достаточно весело и интересно участвовать в постановках, скетчах, как это сейчас называется. С друзьями из студенческих лет дружу до сих пор — встречаемся, созваниваемся. А преподавательским составом собираемся поиграть в волейбол или баскетбол, дартс, участвуем в Спартакиаде сотрудников и преподавателей Политеха.
Насыщенный год.
— Жизнь в вузе меряется учебными годами. Что изменилось за год в вашей?
— У меня в целом всё по-прежнему. Участвую в научных конференциях и форумах, публикую научные статьи по актуальным для промышленности темам: повышение надёжности технологическими методами ответственных деталей для авиационного двигателя ПД-14, импортозамещение режущего инструмента и повышение его стойкости путём модификации структуры, повышение обрабатываемости новых титановых сплавов для медицины и авиации, исследование параметров электромеханической упрочняющей обработки. На базе механико-технологического факультета осенью 2025 г. провели IV форум «Образование, наука и производство в цифровом машиностроении и материаловедении» и конференцию с международным участием «Инновационные технологии в машиностроении и материаловедении». В рамках форума прошёл также совет главных специалистов предприятий. Участники форума проработали вопросы цифровых технологий, аддитивного производства (ближайший синоним — трёхмерная печать), современных методов сварки, управления качеством, подготовки кадров для критически важных отраслей промышленности. Но всё это интересно разве что специалистам.
— Не скажите. Например, вопросы подготовки кадров интересны школьникам, которые думают о своей будущей профессии и карьере.
— Вопросами подготовки кадров занимаемся не только мы, вузы, но и предприятия, которые ждут наших выпускников. В рамках форума «Образование, наука и производство в цифровом машиностроении и материаловедении» мы организуем встречи студентов с главными технологами, главными металлургами, главными сварщиками предприятий, директорами по качеству. Эти мероприятия позволяют лучше узнать будущую профессию изнутри и поднять мотивацию студентов. Для многих молодых людей такие встречи определили их судьбу, помогли выбрать интересную работу, многого добиться в выбранной профессии.
Семейные путешествия.
— Когда начинается активная фаза приёмной кампании студентов на следующий учебный год?
— 20 июня. Все особенности приёма и правила абитуриенты и родители смогут узнать в приёмной комиссии.
— Какие факультеты популярнее среди абитуриентов?
— Если смотреть с точки зрения необходимых для поступления баллов, полученных за ЕГЭ, это строительный и гуманитарный факультеты. Для поступления нужно набрать в среднем 70 баллов за каждый экзамен. Механико-технологический факультет был на третьем месте по минимальному проходному баллу.
— Гуманитарный в Политехе?!
— А что вас удивляет? Гуманитарный факультет окончила с красным дипломом моя старшая дочь. Ей 23 года, она получила образование в сфере рекламы и связи с общественностью, продолжает учиться в одном из вузов Санкт-Петербурга, работает пиарщиком. Я сам в 2025 г. завершил обучение в магистратуре на гуманитарном факультете по специальности «государственное и муниципальное управление» и благодарен преподавателям. Сын пошёл по моим стопам — технарь, учится на механико-технологическом. А самый младший ещё школьник.
— Время на что-то кроме работы и учёбы остаётся?
— Немного. В выходные любим всей семьёй путешествовать на автомобиле по Пермскому краю. Не раз бывали в Кудымкаре и Гайнах, заезжали в Пожву, где местный завод был одним из зачинателей прикамской промышленности, на Белую гору. Заводы, церкви, музеи, необъятная парма, фестивали — наш регион богат туристическими маршрутами на любой вкус. Во времена ковидных ограничений мы вынужденно перешли на внутренний туризм. И сейчас ничуть об этом не жалеем. В отпуск съездили в Дагестан, а в зимние новогодние каникулы добрались машиной до Тобольска.