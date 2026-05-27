Санкт-Петербургу исполнилось 323 года

Санкт-Петербургу 27 мая исполнилось 323 года. Губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский выступили в связи с этим с поздравлением к горожанам.
Как говорится в поздравлении, Петербург, основанный для защиты русских земель Петром Первым, уже больше трёх столетий служит России верой и правдой. На невских берегах находятся истоки величия России как великой мировой державы. Здесь был создан русский флот, ковались главные победы русского оружия. Петербург также подарил миру великие произведения культуры и прорывные научные открытия.
Также в поздравлении отмечается, что в годы Великой Отечественной войны, в кольце блокады, ленинградцы совершили подвиг, равного которому не знает мировая история. Их стойкость, преданность Родине, мужество являются примером для всех поколений.
Город-Герой и город-труженик Ленинград был награждён самым большим количеством государственных наград. Это два ордена Ленина, Орден Трудового Красного Знамени, Орден Октябрьской революции и медаль «Золотая Звезда» Героя. Всё это является свидетельством признания огромного вклада города в героическую и трудовую летопись всей России.
«Сегодня под руководством президента России мы развиваем Петербург как мегаполис XXI века. Строим новые скоростные трассы, мосты через Неву, линии и станции метро, уникальные технологические долины. Мы по праву гордимся нашей передовой промышленностью. Мы вновь — в авангарде науки и прогресса», — говорится в поздравлении.
В основе всех достижений Санкт-Петербурга лежит труд жителей города и их искренняя любовь к нему, отметили Беглов и Бельский. И поблагодарили земляков за ежедневную деятельную заботу о городе и стремление сделать его современнее и комфортнее.
«С Днём рождения, любимый Санкт-Петербург! С праздником вас, дорогие друзья!» — сказано в поздравлении.