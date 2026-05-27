Старт для талантов. В Красноярском крае развивают креативные индустрии

Красноярский край сегодня делает серьёзную ставку на человеческий капитал и развитие инициатив на местах.
Регион выстраивает комплексную систему, в которой каждый житель: от школьника, рисующего ветрогенераторы, до главы большой семьи оленеводов на Таймыре — может получить государственную поддержку своего проекта.
Семейный бизнес в суровой Арктике.
Одной из важнейших задач для огромного края остаётся поддержка коренных малочисленных народов Севера. В суровых арктических условиях традиционный уклад жизни невозможно сохранить без крепкой семьи и передачи опыта из поколения в поколение. Именно поэтому при распределении грантов в этом году краевые власти решили кардинально сместить фокус. Теперь принцип семейноцентричности становится главным критерием оценки заявок.
«2026 год в Красноярском крае проходит под знаком семейноцентричности. Агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов края выстраивает систему господдержки с учётом этого важнейшего приоритета, — напомнил руководитель агентства Антон Нарчуганов. — Уже обновился порядок предоставления выплат на строительство домов из бруса для представителей коренных малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни. В частности, с этого года безусловный приоритет отдаётся именно многодетным семьям».
Суммы финансовой поддержки варьируются в зависимости от масштаба инициативы: авторы лучших проектов могут рассчитывать на гранты в размере от 400 тыс. до 8 млн руб. Для удобства жителей отдалённых территорий процедура подачи документов полностью оцифрована — заявки принимаются на платформе «Электронный бюджет» до 15 июня 2026 года. Это позволяет северянам участвовать в конкурсе, не тратя время и деньги на поездки в краевой центр.
Целевой набор решает кадровый голод.
Май и начало июня — пора экзаменов, после которой неизбежно встаёт вопрос о поступлении. Ребята могут выбрать целевое обучение. Для абитуриентов это отличная возможность: они получают гарантию трудоустройства сразу после получения диплома, а во многих случаях — ещё и дополнительную стипендию от будущего нанимателя во время учёбы.
Кстати, до 10 июня работодатели со всего края могут подать свои предложения о заключении договоров на целевое обучение через всероссийский портал «Работа России» по ссылке trudvsem.ru. Заказчиками такого обучения могут выступать не только органы государственной власти или муниципалитеты, но и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели. А уже с 20 июня на эти заявки смогут откликаться абитуриенты и действующие студенты.
По целевому обучению работодатели получают квалифицированные кадры, которые полностью соответствуют их запросам. У организаций есть реальная возможность влиять на подготовку будущего сотрудника. Студент проходит практику непосредственно на предприятии, осваивает реальные задачи и знакомится со спецификой работы. Благодаря этому существенно снижаются затраты на адаптацию нового специалиста, ведь к моменту официального трудоустройства он уже полностью интегрирован в рабочие процессы.
Для региональной экономики целевой набор — это мощный инструмент планирования. Выпускники, отучившиеся по договору, обязаны отработать в компании заказчика от трёх до пяти лет. Такой подход гарантированно закрывает кадровые потребности территорий, что соответствует задачам, которые ставит перед правительством губернатор Михаил Котюков.
Примерить на себя профессии будущего.
Не забывают в крае и о подготовке специалистов для экономики нового типа. В конце мая Красноярск на один день превратится в столицу молодёжного креатива: 29 мая в молодёжном центре «Пилот» пройдёт масштабный фестиваль креативных индустрий для школьников.
Организатором выступает Школа креативных индустрий «Енисей. Арт». Учреждение открылось в городе в 2022 году при поддержке Министерства культуры России и быстро стало центром притяжения талантливых подростков. Сегодня здесь работают студии дизайна, анимации, 3D-графики, фото- и видеопроизводства, а также цифровых интерактивных технологий виртуальной и дополненной реальности (VR и AR). За время работы школа выпустила уже 160 сертифицированных специалистов, многие из которых связывают своё будущее с творческими профессиями.
На фестивале студийцы сами проведут экскурсии и презентуют свои лучшие проекты. Гостям покажут выставочный мультимедийный модуль, визуальное решение которого отсылает к енисейскому льду, и предложат пройти виртуальный квиз-тур по Каштаковской тропе и знаковым архитектурным зданиям Красноярска.
Ещё одна гордость школы — анимационный проект, в основу которого легла антология «Современная литература народов России», хранящаяся в отделе редкой книги библиотеки им. М. Горького.
Школьники, которые только ищут свой путь, смогут пройти профориентационные мастер-классы и попробовать свои силы в графическом дизайне, профессиональной фотографии, создании анимации, кастомизации одежды и даже диджеинге. Также здесь пройдёт цифровой хакатон «Красноярск 400», бизнес-игра «Креативный цех» и модный показ от студентов Колледжа креативных индустрий.
Финалом праздника станет вручение дипломов выпускникам ШКИ. Самые талантливые ребята получат специальную награду — «Семечку ШКИ». Это символ престижной федеральной премии Russian Creative Awards, которую вручают за выдающиеся достижения в области креативных индустрий страны.
С программой фестиваля можно ознакомиться в сообществе Школы креативных индустрий «ВКонтакте». Мероприятие пройдёт в МТБЦ «Пилот» (ул. Аэровокзальная, 10).
Энергетика глазами школьников и студентов.
Помимо творческих профессий, край активно привлекает молодёжь в стратегически важные отрасли промышленности. Для юных жителей региона стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс в сфере энергетики«#ВместеЯрче». Работы от школьников и студентов будут принимать до 11 октября.
Конкурс, который проводится под эгидой Минэнерго России уже десятый год подряд, разделён на три возрастные и тематические номинации. Дошкольники и ученики начальных классов (1−4-е классы) могут выразить своё видение в рисунках и плакатах на тему «Энергетика в жизни человека». Для учеников 5−11-х классов предусмотрена номинация «Энергетика России — 2050!», им предстоит написать сочинение о том, как изменится отрасль через четверть века.
А самая сложная задача стоит перед старшеклассниками и студентами 1−2-го курса техникумов: в номинации «От эскиза к киловатту» они должны представить реальные исследовательские проекты, связанные с цифровыми и аддитивными технологиями в энергетике.
«Школьники и студенты смогут заявить о себе в очень важных аспектах развития энергетики, вопросах энергосбережения и энергоэффективности. Мы заинтересованы в том, чтобы талантливая молодёжь региона активно включалась в подобные проекты», — подчеркнул заместитель министра промышленности и торговли края Евгений Федосеев.
Ежегодно в региональном этапе конкурса участвуют не менее 100 человек, а лучшие работы отправляются на федеральный финал. Ребята из Красноярского края регулярно занимают призовые места на уровне страны. Например, в 2024 году призёром федерального этапа стал студент Красноярского техникума промышленного сервиса Данил Фирсов.
Будь то поддержка родовых общин на таймырских просторах, обучение VR-технологиям, подготовка инженеров-энергетиков или заключение целевых контрактов — все эти проекты преследуют одну общую цель. Регион создаёт бесшовную среду, где любая полезная инициатива получает поддержку, а талантливая молодёжь может построить успешную карьеру, не уезжая из родного края.