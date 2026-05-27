Пьянов объяснил, почему ВТБ рекомендовал дивиденды по нижней границе

Размер дивидендов, которые решил выплатить ВТБ, был согласован с Центробанком, сообщил в эфире Радио РБК первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
У Пьянова спросили, почему было принято решение выплатить дивиденды фактически по нижней ожидаемой рынком границе. «Это был результат долгой работы и согласования этого размера дивидендов с Центральным банком, с Банком России. Это многонедельная, это многомесячная работа», — сказал он.
Позиция менеджмента, по его словам, заключалась в необходимости обязательно сохранить практику регулярных ежегодных выплат дивидендов, особенно после дополнительной эмиссии с сентября 2025 года.
«Соответственно, и дальше шла дискуссия о размере этих дивидендов, и тот размер, который сейчас Наблюдательный совет будет предлагать, предложил годовому общему собранию. Это, по сути, компромисс между ожиданиями инвесторов», — сказал Пьянов.
